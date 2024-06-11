«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 38

تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم يتراوح بين درجة حتى درجتين في قيم الحرارة العظمى بالمحافظات المطلة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة والقاهرة الكبرى وصولا إلى منطقة مصر الوسطي، حسب ما أكدت هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة على القاهرة ومدن القناة، حار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع ارتفاع نسب الرطوبة على المحافظات الساحلية والمطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة والدلتا

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا ومدن القناة، فجاءت كما يلي.

القاهرة: الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 38 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 38 الصغرى 22.

بنها: العظمى 37 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 37 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 38 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 37 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 22.

السويس: العظمى 36 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 32 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 31 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 30 الصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 31 الصغرى 18.