«الأرصاد»: أخر أيام الأجواء الربيعية.. والعظمى على القاهرة 36 درجة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون آخر أيام الأجواء الربيعية المرتبطة بفصل الربيع، إذ يسود طقس حار نهارا، ربيعي لطيف مساء، وذلك على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشرقية والعربية وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

أخر أيام فصل الربيع

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون أخر أيام فصل الربيع المعتدلة في قيم حرارتها العظمي والصغري، وأنه اعتبارا من الغد، ستبدأ موجة شديدة الحرارة تستمر حتى بداية فصل الصيف جغرافيا يوم 21 يونيو الجاري بعد نحو 10 أيام من الآن، وترتفع الحرارة تدريجيا بشكل يومي حتى نهاية الأسبوع المقبل على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 36 الصغرى 22.

بنها: العظمى 36 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 36 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 35 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 36 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 36 الصغرى 22.

السويس: العظمى 36 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 30 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 29الصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 31 الصغرى 18.