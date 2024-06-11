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«بيطري قنا»: مناظرة 457 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بنقادة

كتب:

رجب آدم
10:39 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
بيطرية قنا

بيطرية قنا

نظمت مديرية الطب البيطري في قنا قافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الخوالدة بمركز أبوتشت.

علاج 250 رأس ماشية ضد الطفيليات

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنّ القافلة نجحت في علاج 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية و15 حالة تناسلية وسونار، إضافة إلى علاج 100 حالة باطنة، وجراحة لحالتين، فضلا عن علاج 700 طائر وعلاج جماعي لـ90 حيوانًا.

ندوات إرشادية عن اهمية التأمين على الماشية

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إنّ المديرية نظمت ندوات إرشادية عن أهمية التأمين على الماشية والتحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التلقيح الصناعي، إضافة إلى التأكيد على أهمية التعرف على الأمراض المشتركة وصحة وجودة اللحوم وشروط الأضحية وضرورة الذبح داخل المجازر، لافتا إلى استمرار المديرية في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

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بقلم رجب آدم