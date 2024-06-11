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«الإسكان» توجه بدراسة فتح باب التقنين لحائزي الأراضي في المدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:27 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
قيادات وزارة الإسكان

قيادات وزارة الإسكان

وجه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، رئيس الوحدة المركزية المشكلة بالهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بدراسة فتح باب التقنين لبعض المدن التي لم يتمكن فيها حائزو الأراضي من التقديم. 

تفقد منطقة الرابية

وخلال اجتماع مع عدد من قيادات وزارة الإسكان، اطلع غنيم على العرض التقديمي لكل مدينة، متضمنا الموقف الحالى لطلبات التقنين، مطالباً ببذل مزيد من الجهد لإنهاء دراسة الملفات فى أسرع وقت وتيسير الإجراءات على المواطنين. 

 

وعقب الاجتماع، تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة الرابية، إحدى المناطق المضافة لمدينة الشروق، مرورا على أعمال تمهيد المداخل بداية من مدخل جنيفة حتى طريق الإسماعيلية، ومشروع خط المرافق الرئيسي الجاري تنفيذه، موجها بدفع العمل، وسرعة إنهاء المشروع في أسرع وقت.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل، واستكمال بقية المشروعات، طبقا لخطة العمل التي تسهم في توفير منطقة عمرانية جديدة بالمستوى اللائق بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.