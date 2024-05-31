رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «المجتمعات العمرانية» يتابع مستجدات طرق الامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:37 ص | الجمعة 31 مايو 2024
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة

زار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة المرافق والطرق بالامتداد الجنوبي والتجمع السادس بالمدينة.

جولة لتفقد أعمال الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة

وبدأ المهندس أمين غنيم، جولته بتفقد أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة تقارب 16 ألف فدان تقريباً، لمتابعة معدلات التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات، فضلا عن متابعة أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل التجمع السادس «مثلث الأمل» وتبلغ مساحته حوالي 4800 فدان، ويتميز بموقعه الجغرافي ويقع بين طريق العين السخنة الجديد والطريق الدائري الأوسطي.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة يقع جنوب طريق العين السخنة/القطامية الجديد، ويعتبر امتداداً ومتنفساً جديداً للمدينة،  وقد تم تخطيط منطقة الامتداد الجنوبي بما يضمن إستيعاب كافة الأنشطة لتشمل أنشطة «سكنية – خدمية – تجارية - ترفيهية».

الغيطي: تنفيذ محور بالتجمع السادس لربطه بامتداد شارع التسعين الجنوبي

ونوه المهندس عبدالرءوف الغيطي، عن أنه تم تنفيذ محور في وقت سابق بالتجمع السادس بطول 5.3 كيلومتر، ليتم ربطه بمحور الطريق الأوسطي «امتداد شارع التسعين الجنوبي»، بهدف ربط التجمع السادس بالمدينة بشكل مباشر، لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.

اقرأ المزيد:

«مياه القاهرة» تطلق حملة توعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بمكتبة مصر الجديدة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: استكمال أعمال الطرق بمحور 24 بالامتداد الشرقي للمدينة

جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ طرق في التجمع السادس لربط المدينة بالمحافظات

جهاز تنمية القاهرة الجديدة يؤكد متابعة منظومة النقل الداخلي للحد من التكدس

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعرض على واشنطن خطة المرحلة الجديدة لمعركة رفح الفلسطينية

توقيع عقد شراكة لإنشاء وإدارة فندقين في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

افتتاح مقر مجلس الدولة في القاهرة الجديدة غدا

مواعيد تسليم وحدات سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة

تبدأ من 250 دولارا للمتر.. طرح 733 وحدة في القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد للمصريين بالخارج

رئيس «مياه القاهرة»: 1.2مليار جنيه لأعمال الخطة الاسثمارية الجديدة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.