رئيس «المجتمعات العمرانية» يتابع مستجدات طرق الامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة

زار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة المرافق والطرق بالامتداد الجنوبي والتجمع السادس بالمدينة.

جولة لتفقد أعمال الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة

وبدأ المهندس أمين غنيم، جولته بتفقد أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة تقارب 16 ألف فدان تقريباً، لمتابعة معدلات التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات، فضلا عن متابعة أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل التجمع السادس «مثلث الأمل» وتبلغ مساحته حوالي 4800 فدان، ويتميز بموقعه الجغرافي ويقع بين طريق العين السخنة الجديد والطريق الدائري الأوسطي.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة يقع جنوب طريق العين السخنة/القطامية الجديد، ويعتبر امتداداً ومتنفساً جديداً للمدينة، وقد تم تخطيط منطقة الامتداد الجنوبي بما يضمن إستيعاب كافة الأنشطة لتشمل أنشطة «سكنية – خدمية – تجارية - ترفيهية».

الغيطي: تنفيذ محور بالتجمع السادس لربطه بامتداد شارع التسعين الجنوبي

ونوه المهندس عبدالرءوف الغيطي، عن أنه تم تنفيذ محور في وقت سابق بالتجمع السادس بطول 5.3 كيلومتر، ليتم ربطه بمحور الطريق الأوسطي «امتداد شارع التسعين الجنوبي»، بهدف ربط التجمع السادس بالمدينة بشكل مباشر، لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.