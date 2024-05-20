«الإسكان» تحذر حائزي أراضي المدن الجديدة.. الالتزام بالشروط أو مواجهة العقوبة

طالبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حائزي قطع الأراضي، والفائزين في طروحات هيئة المجتمعات العمرانية، في المدن الجديدة، بالالتزام بالشروط البنائية وشروط التخصيص وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص، حفاظا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم، حرصًا على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.

عدم السماح بأي مخالفة

وشددت الوزارة على أنه لن يُسمح بأي مخالفة، إذ تجرى الإزالة الوجوبية لأي مخالفة، مشيرا إلى أن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها، وسيجرى الإزالة الفورية لها، كما أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أي مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، إضافة إلى الرصد الفوري من منظومة التغيرات المكانية لأي محاولة بناء مخالف.

مواصفات هندسية للبناء

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، حددت اشتراطات القانونية والمواصفات الهندسية والمعايير الخاصة بالبناء على الأراضي التي تطرح لبناء السكن الملائم، في كراسة الشروط وفقًا لخطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، السكن الآمن للمواطنين.