نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتابع سير العمل في مشروعات قنا الجديدة

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، سير العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينتي قنا الجديدة وغرب قنا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات وموقف الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات الإسكان والمرافق بمحافظة قنا

واستهل «غنيم» الزيارة بعقد اجتماعات بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، واطَّلع على عرض تقديمي عن مدينتي قنا الجديدة وغرب قنا، عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب التنفيذ ومواقف الاستثمارات بالمدينتين، وكذلك شرح تفصيلي عن أهم المشروعات التنموية.

كما تفقد محطة مياه مدينة قنا الجديدة بالحي السكني الثاني بطاقة 23,50 ألف متر مكعب في اليوم، واستمع إلى شرحٍ عن جميع مراحل تنقية المياه بتطبيق التعليمات الواردة من وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة لسكان المدينة، ثم تفقد أعمال الزراعة بالمحاور الرئيسية والحدائق والمسطحات الخضراء بالمدينة.

تنفيذ أعمال البنية الأساسية بقنا الجديدة

وتفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معدلات التنفيذ لأعمال البنية الأساسية، تضمنت شبكات «صرف - مياه - ري - طرق» للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه بمدينة غرب قنا، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية.

كما تفقد مسؤولو الإسكان، معدلات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين، سكن مصر»، للاطلاع على مستجدات الأعمال بالمشروعين بمدينة غرب قنا.

متابعة دورية للمشروعات

وشدد «غنيم» على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ.