إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» في أكتوبر المقبل.. تجدد كل 5 سنوات

تعمل الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين لإصدارها في غضون 4 أشهر من الآن، إذ نصت المادة الثانية من القانون الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية في أبريل الماضي: «بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق».

حقوق المسن الأولى بالرعاية

وحدد القانون الجديد لرعاية المسنين في سن 65 ميلادية للمستفيدين من هذا القانون من كبار السن، ونظم القانون في تعريفاته المسن الأولى بالرعاية وهو كل مسن غير قادر على أن تأمين نفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ووفقًا للقانون يستحق المسن الأولى بالرعاية الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي ستنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب صدورها.

تجديد بطاقة المسن كل 5 سنوات

وأكّدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ اهتمام القيادة السياسية بكبار السن واحتياجاتهم، لاسيما أنَّ قانون رعاية حقوق المسنين يعد الأول من نوعه لدعم ورعاية المسنين في مصر.

وقالت النائبة لـ«الوطن» إنَّ صدور بطاقة مميزة للمسن سيكون الهدف منها وفقًا للقانون أحقية حصوله على الخدمات المستحقة والامتيازات ونسب الخصم في بعض الخدمات والأنشطة، لافتة إلى أن هذه البطاقة تجدد كل 5 سنوات.