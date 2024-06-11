لطلاب الثانوية العامة.. احذر 6 عادات قاتلة تسبب هبوط الدورة الدموية

مع بداية امتحانات الثانوية العامة، تزداد مخاطر الضغط النفسي، والقلق الذي يصيب الطلاب، فضلا عن الإرهاق لقلة النوم أو لسوء التغذية، أحد أهم مسببات القلق لدى الكثيرين، ما يتسبب أحيانا في الإصابة بالهبوط حاد في الدورة الدموية.

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أطلق تحذيرات عديدة من الضغط الذي يتعرض له الطلاب، وتحديدا أثناء امتحانات الثانوية العامة، تجنبا للإصابة بالهبوط في الدورة الدموية، ولاتي يمكن أن تتسبب في الوفاة.

جمال شعبان يطلق تحذيرات لطلاب الثانوية العامة ونصائح للآباء

شعبان كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» رسالة إلى الآباء والأمهات والطلاب، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة أمس، معلقا: «اسمها ثانوية، يعني ليست أساسية، والثانوية مجرد محطة في طريق النجاح وليس نهاية المطاف، التعثر والوقوع ليس سقوط، اإذا قمت واجتهدت لتسير على الدرب من جديد».

وأكمل: «اغرسوا في أبنائكم الثقة بالنفس وأخبروهم أنكم فخورون بإنجازهم بغض النظر عن النتيجة، وأن العبرة بالنجاح في الحياة، ولا تلقوا عليهم مزيدا من الضغوط والتوتر بعدم الرضا عن المجموع، ورفع سقف التوقعات والتمسك بالشعارات الموروثة جيلا بعد جيل، مثل أسطورة كليات القمة لأن كل الكليات كليات قمة».

تحذيرات للتعامل مع ضغوط الامتحانات

ووجه شعبان العديد من التحذيرات لطلاب الثانوية العامة، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجنب الإصابة بـ هبوط الدورة الدموية، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

(1) عدم تهوية مكان المذاكرة جيدا.

(2) عدم شرب المياه.

(3) الصيام.

(4) عدم النوم الكافي.

(5) عدم التحلي بالسكينة والهدوء.

(6) تناول الأدوية المنشطة أو أدوية السهر والتركيز.