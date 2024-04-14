بعد وفاة شيرين سيف النصر.. 9 عادات خاطئة تؤدي إلى هبوط الدورة الدموية

توفيت الفنانة شيرين سيف النصر، بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، لتترك بصمة فنية كانت ولا تزال علامة في الفن المصري، لذا فإن هناك بعض العادات الخاطئة التي يجب الانتباه إليها لأنها تسبب هبوطا في الدورة الدموية، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

وأوضح الدكتور أحمد الوكيل استشاري أمراض القلب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عادات خاطئة تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية؛ منها التدخين المرتبط بقلة تناول الطعام، وإهمال وجبة الإفطار، وعدم شرب المياه والسوائل والمشروبات الساخنة بكثرة، وإهمال علاج السكر لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير يؤدي إلى سحب المياه من الجسم.

عادات خاطئة تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية

هناك عادات خاطئة أيضًا يتبعها عدد كبير من الناس، ومنها عدم استهلاك الملح تمامًا في الطعام، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الضغط بشكل كبير، والإفراط في تناول الطعام بشكل زائد عن الحد، ما يؤدي إلى حدوث هبوط في الدم، وقد يحدث نتيجة بعض العمليات في الجسم، والإصابة بأمراض القلب والأنيميا، وفقًا لـ«الوكيل».

شيرين سيف النصر واحدة من أهم نجمات الوطن العربي

تعد الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، واحدة من أهم نجمات الوطن العربي، ولها تاريخ حافل بالأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، أبرزها «غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، سواق الهانم، النوم فى العسل، أمير الظلام»، وغيرهم من الأعمال التي لا تزال خالدة في الفن المصري.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

منذ عدة ساعات، أعلن شقيق الفنانة شيرين سيف النصر وفاتها عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» معلقًا: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».