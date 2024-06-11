أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الثلاثاء 11-6-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الثلاثاء 11-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف أسعار الألبان والجبن باختلاف المنطقة السكنية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض 136 جنيهًا بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي 264 جنيهًا بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي 95.03 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي 286.6 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع 157.35 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) 126.22 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) 148.47 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر 276.5 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة 120.16 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر 41.06 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب 28.63 جنيه بالأسواق.