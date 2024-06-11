تفاصيل تطوير ورشة أسوان للسكك الحديدية للتجهيز اليومي للقطارات

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مستجدات أعمال التطوير في ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات، موضحة أنّ أعمال التطوير تتم بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل ولمتابعة أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة.

التجهيز اليومي للقطارات

تقع ورشة أسوان للسكك الحديدية على مساحة 46 ألفا و714 مترا مربعا ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وستؤدي أعمال التطوير للورشة إلى زيادة أعداد الجرارات والعربات التي يؤدي لها أعمال الصيانة الدورية والقدرة على أعمال التجهيز اليومي لعدد أكبر من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة.

وفق الهيئة، بلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 95%، لافتة إلى تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي والذي بلغت نسبة تنفيذه 73%، مؤكدة أنّ تطوير ورش أسوان للسكك الحديدية يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

تطوير ورش الجرارات

وتشمل أعمال التطوير، تطوير ورش الجرارات وإنشاء سقيفتي الجرارات والعربات وترميم المبني الإداري القديم وإنشاء المبني الإداري الجديد وإنشاء مبنى للمعدات والونش البري وإنشاء تباليط للسكك داخل الورشة وإنشاء تباليط لتموين الجرارات وللمغسلة، فضلا عن أعمال إنارة الموقع العام وأعمال الكهرباء وشبكات الصرف والتغذية والحريق والهواء المضغوط.