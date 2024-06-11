خطة السكة الحديد لتحقيق السلامة والأمان في القطارات.. منها إنشاء ورش جديدة

وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة لتطوير ورش السكك الحديدية، لرفع مستويات السلامة والأمان، وزيادة الإنتاجية، وترتكز تلك الخطة على 3 محاور رئيسية، تشمل تطوير المنشآت والمعدات ومنظومة المخازن، وحوكمة تدبير، وصرف قطع الغيار، إذ يجرى تطوير 33 ورشة قائمة، وإنشاء 5 ورش جديدة.

شبكة السكك الحديدية

وشددت الهيئة على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة، وإمدادها بأحدث المعدات، والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية، وطبقا للمواصفات الفنية، مع ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكل القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة يجرى التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني، بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

صيانة قطارات تالجو

وأشارت الهيئة إلى التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي، لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة «Colway» الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية.

أيضاً التعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط انتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم، وكذلك مصنع السويس، لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.