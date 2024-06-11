الأزهر يوضح 8 أعمال صالحة ومستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

حدد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عددًا من الأعمال الصالحة المستحبة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، التي يجب على المسلم الحرص عليها لما في هذه الأيام من فضل كبير وثواب عظيم، مستشهدًا بقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ».

وحدد مجمع البحوث الإسلامية، الأعمال الصالحة المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، التي جاءت كالتالي:

أعمال مستحبة في العشر من ذي الحجة

- الحج والعمرة.

- بر الوالدين.

- صلة الأرحام.

- التوبة والاستغفار.

- قراءة القرآن.

- الأضحية.

- الصدقة.

- الصلاة لوقتها.

العشر الأوائل من ذي الحجة

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» إن كل العبادات مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وما يتيسر منها، من صوم وصلاة وقيام ليل، وصدقة وذكر وتهليل وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسعة على الأهل، كل هذه من الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».