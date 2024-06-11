وظائف شاغرة في مجال السوبر ماركت.. الراتب يبدأ بـ6 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال السوبر ماركت بإحدى الشركات الكبرى في القاهرة، برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه.

مجالات الوظيفة

تطلب الشركة موظفين في المجالات التالية:

1. كاشير.

2. منسق ممرات.

3. موظف إستلامات.

4. موظف أمن.

5. شيف أجبان (ثلاجة).

6. شيف خباز بلدي.

7. شيف خباز بلدي أفرنجي.

8. شيف جزار.

9. شيف أسماك.

10. شيف سخن

11. بائع بقسم الخضار والفاكهة

12. بائع بقسم الأجهزة المنزلية

13. فني صيانة تبريد وتكييف

14. فني صيانه كهرباء.

متطلبات الوظيفة

تقع مقرات العمل في مدن «الشروق، التجمع الخامس»، وتوفر الشركة مواصلات من المرج والزهراء والمنيب، وإليك أبرز الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظيفة:

• مؤهل متوسط على الأقل.

• خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

• العمل متاح للذكور والإناث.

• موقف واضح من التجنيد للذكور.

الحقوق والمميزات

• رواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه وتزيد حسب الخبرة.

• مواصلات من المرج والزهراء والمنيب.

• يوم راحة أسبوعيا.

• أرباح سنوية.

• تأمين طبي (عائلي).

• تأمين اجتماعي.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال ملء الاستمارة من هنـــــــا، ثم أدخل البيانات المطلوبة فيها.