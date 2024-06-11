مفاجأة صادمة عن حرارة العام المقبل.. «الأرصاد البريطانية»: لن تنخفض

معدلات درجات الحرارة في ارتفعات صادمة؛ وعدد من المدن العربية سجلت أعلى درجات حرارة في العالم على رأسها محافظة أسوان، وبين موجة حر وأخرى يعاني العالم من ارتفاعات غير مسبوقة تسبب خسائر بمليارات الدولارت في أكبر دول العالم، ووفقًا لـ«القاهرة الإخبارية» تعاني الولايات المتحدة من ارتفاعات قاسية تكبد الاقتصاد مليارات الدولارات بسبب تأثير الحرارة على شبكة الكهرباء.

وفي ظل الارتفعات الصادمة في درجات حرارة هذا العام، يتسأل البعض كيف سيكون طقس العام المقبل؟، وهو ما ظهر في دراسة نشرها مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، نستعرضها في السطور التالية.

هل تكون هناك ارتفعات غير مسبوقة العام المقبل؟

من المرجح أن تصل درجة الحرارة العالمية إلى مستوى قياسي جديد عام 2025، وهناك فرصة لعام أكثر دفئًا بمقدار 1.5 درجة مئوية، وفقا لتوقعات درجات الحرارة طويلة المدى بدأت من 5 سنوات في 2019، تستند إلى نماذج تتضمن درجات حرارة المحيطات وعوامل أخرى، بما في ذلك الزيادة المستمرة في غازات الدفيئة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من تصنيف الدراسة على أنها عقدية، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ التوقعات التي يُرجح فيها تسجيل مستوى قياسي عالمي جديد في درجات الحرارة، وكان عام 2019 هو ثاني أكثر الأعوام حرارة في السجلات منذ عام 1880، وفقًا لكل من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ووكالة ناسا.

وبحسب موقع «سي إن إن»، فإن الحرارة العالمية غير المسبوقة مدفوعة بالاتجاه طويل الأمد للانحباس الحراري العالمي الناتج في الأساس عن حرق البشر للوقود الأحفوري، وقال زيكي هاوسفاذر، قائد أبحاث المناخ في سترايب وعالم الأبحاث في بيركلي إيرث، إن الحرارة الحالية متوقعة أكثر بكثير من تحطيم الأرقام القياسية بمقدار 0.3 درجة إلى 0.5 درجة التي شهدناها في النصف الأخير من عام 2023.

درجة الحرارة العالمية آخذة في الارتفاع

وأكد ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة سطح الكوكب بنحو درجتين فهرنهايت (درجة مئوية واحدة) منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهو تغيير كبير بسبب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والأنشطة البشرية الأخرى.