محافظ المنوفية يسلم كراسي كهربائية ومساعدات مالية لذوى الهمم (صور)

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 45 كرسيا كهربائيا وعدد (2) طرف صناعي وكرسيا متحركا ومساعدات مالية ومواد غذائية، بتكلفة ما يقرب من مليون و500 ألف جنيه، لعدد من ذوى الهمم بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، يأتي هذا في إطار اللقاء بأهالي المنوفية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ118 واستمرارا لسلسلة لقاءات «رد الجميل»، لرسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة في نفوسهم.

التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

واستهل محافظ المنوفية، لقائه بتقديم خالص تهانيه القلبية للمواطنين بمناسبة العيد السنوي للمحافظة، وحلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن مدى اعتزازه بتواجده بين أهالي شعب المنوفية، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لإيجاد حلول فورية حيالها كحق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، كما قدم الشكر والتقدير لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم الرائد في دعم خطط التنمية بالمحافظة والمساهمة في تقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية في إطار تقوية العلاقات الإنسانية.

توزيع بونات مواد غذائية مجانا

وزع المحافظ بونات مواد غذائية مجانية على الأسر الأولى بالرعاية، والاستماع إلى طلبات كل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم، وبحث إمكانية تقديم الحلول الفورية لمطالبهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على تلبية مطالبهم والوقوف إلى جانبهم والمساهمة في رفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.