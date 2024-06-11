إتاحة 18 مجزرا لذبح الأضاحي في الجيزة مجانا.. اعرف الأماكن والعناوين

أعلنت محافظة الجيزة فتح 18 مجزرا على مستوى المحافظة، لذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحي، مع توفير أطباء بيطريين للكشف المجاني قبل إتمام عملية الذبح.

فتح مجاز محافظة الجيزة مجانا

ونوهت المحافظة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ عمليات الذبح ستكون مجانية تماما لجميع المواطنين الراغبين في إتمام ذبح الاضاحي داخل المجاز طوال أيام العيد.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة الجيزة

- مجزر المنيب في شارع المدبح.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزرا سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزرا العياط والمتانيا بالعياط.

- مجزر الصف بالصف.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزر أطفيح في شارع السوق.

- مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيحز

- مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

- مجزر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

- مجزر البشاير بالكيلو 76 مصر- إسكندرية الصحراوي.