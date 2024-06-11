مصاريف معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي 2024 والأوراق المطلوبة

تستعد وزارة التعليم العالي، لتنسيق الجامعات والمعاهد وتحديد المصروفات الدراسية للكليات والمعاهد المختلفة في العام الدراسي 2024-2025، منها مصاريف معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي، الذي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات عام 1999، ويمنح درجة البكالوريس.

تنسيق معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي

يمنح المعهد درجة البكالوريوس، بعد أن يكمل الطالب دراسة الساعات المعتمدة على النحو التالي:

- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي 119 ساعة معتمدة.

- بكالوريوس نظم معلومات الأعمال 168 ساعة معتمدة.

- بكالوريوس في إدارة الأعمال 132 ساعة معتمدة.

- بكالوريوس محاسبة ومراجعة 132 ساعة معتمدة.

- بكالوريوس تسويق وتجارة إلكترونية 138 ساعة معتمدة.

مصاريف معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية

تختلف مصاريف الدراسة في معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية، حسب لغة الدراسة، إذ جاءت مصاريف الدراسة في العام الدراسي 2023-2024، باللغة العربية 9 آلاف و213 جنيها، والدراسة باللغة الأجنبية 13 ألفا و955 جنيها.

مواد معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية المعادي

تأسس المعهد بموجب القرار الوزاري رقم 686 الصادر عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 1999ـ ويضم المعهد عدد من الأقسام منها، علوم الحاسب، نظم معلومات الأعمال، إدارة الأعمال، المحاسبة والمراجعة، التسويق والتجارة الإلكترونية، ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في أحد التخصصات منها علوم الحاسب، نظم معلومات الأعمال، إدارة الأعمال، المحاسبة والمراجعة، التسويق والتجارة الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لمعهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية

- أصل و صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- أصل شهادة الميلاد المميكنة.

- نموذج 2 جند للذكور.

- 8 صور شخصية للطالب حديثة 4*6.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- يرفق بالأوراق بطاقة الترشيح موضح بها اسم المعهد المرشح عليه الطالب و التخصص.

- استلام طلب التعارف من الموظف المختص واستيفاء البيانات الموضح بها بشكل دقيق.