تفاصيل القبول في معهد العباسية للحاسبات الآلية.. اعرف الأوراق المطلوبة

بدأ معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية، قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية 2023- 2024، وفقًا للتنسيق وشروط القبول، ويُعتبر من أهم المعاهد المتخصصة في دراسة الحاسبات الآلية والعلوم التجارية، ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية 2024

وجاء تنسيق معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية علمي جميع الشعب كما يلي:

- التنسيق الخاص بمعهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم معلومات 290 درجة.

- الحد الأدنى للقبول في معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية قسم أدبي جميع الشعب كالتاليالتنسيق الخاص بمعهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم معلومات 228 درجة.

مصاريف معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

وجاءت مصاريف معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية بعد الإعلان عنها من قبل مكتب التنسيق للكليات والمعاهد الحكومية، كما يلي.

مصاريف شعبة نظم المعلومات الإدارية: مصاريف دراسية 4911 جنيه - مصاريف إضافية 320 جنيها - متوسط الرسوم 5231 جنيها

مصاريف شعبة مالية: مصاريف دراسية 4281 جنيه - مصاريف إضافية 320 جنيها - متوسط الرسوم 4601 جنيه.

مصاريف شعبة إدارة الأعمال 272 جنيه للساعة المعتمدة الواحدة - 320 جنيها إضافية - 9296 جنيها بما لا يقل عن 33 ساعة في العام.

مصاريف شعبة للمحاسبة متطلبات التخرج 132 ساعة: 272 جنيها للساعة المعتمدة الواحدة - 320 جنيها إضافية - 9296 جنيه بما لا يقل عن 33 ساعة في العام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

- أصل المؤهل الدراسي + 2 صورة.

- أصل شهادة الميلاد «ثلاثي عسكري للذكور».

- 2 صورة، 3- 6 صور شخصية 4*6 ويكتب الاسم رباعي تحت الصورة.

- 2 صورة بطاقة شخصية للطالب، 2 جند + 6 جند للذكور.