أمين الفتوى يرد على شبهات «ذبح الأضاحي وحقوق الحيوان»: هناك قواعد وآداب

رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على شبهات أن الهدف من عيد الأضحى إراقة الدماء وتعذيب الحيوانات، موضحًا أن الإنسانية أجمعت على أن التوازن البيئي يكون بأن تؤكل وهذا متفق عليه بين الإنسانية.

أكل الحيوانات

وأضاف «وسام»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد إنسان عاقل يتناول الحيوانات المحللة له حية، لكن يأكلها بعد موتها، والشرع الشريف وضع قواعد وآدابا للتعامل مع هذه الأضاحى، متابعًا: «الحيوانات خُلقت ووُجدت لكي تؤكل».

وتابع: «فالله سبحانه وتعالى، الخالق اللطيف الخبير، جعل هذه البهائم ليأكلها الإنسان، بأفضل وأرحم طريقة هي أن تذبح، اليهود كمان بيذبحوا، اللي هي الكوشر، بيذبحوا مثل المسلمين بالضبط، والإسلام وضع قواعد للذبح للرحمة بالحيوان».