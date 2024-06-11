«فيفا» يصدم حسام حسن ومنتخب مصر بعد معسكر يونيو.. قرار رسمي | عاجل

تلقى منتخب مصر، بقيادة مدربه حسام حسن، ضربة موجعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد 24 ساعة من تعادل الفراعنة مع نظيره غينيا بيساو، بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، خلال فترة التوقف الدولي لشهر يونيو الجاري.

وتتمثل الضربة، التي تلقاها منتخب مصر من «فيفا»، بعد التعادل مع غينيا بيساو، في خصم عدد من نقاط المنتخب الوطني في رصيده بتصنيفه العالمي، على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي شهريا، وأصبح رصيد «الفراعنة» حاليا 1502.34 نقطة، بعدما قل 7.30 نقطة مرة واحدة.

وامتلك منتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو، 1509.64 نقطة، وهو رصيده بعد الفوز على بوركينا فاسو في الجولة الماضية من تصفيات المونديال، خاصة أن «الفراعنة» كان لديه قبل مباراة بوركينا فاسو، 1499.72 نقطة، وزاد 9.92 نقطة دفعة واحدة، ليصل إلى 1509.64 نقطة في تصنيف «فيفا»، قبل أن يتعرض لفقدان النقاط، بعد تعادله الأخير أمام «بيساو»، وتصبح نقاطه الحالية هي 1502.34 نقطة، بعد انتهاء معسكر يونيو بانتصار وتعادل.

ومن المقرر أن يعلن «فيفا» يوم 20 يونيو الجاري، عن التصنيف الرسمي للمنتخبات عبر موقعه الرسمي، ووقتها سيعلن الاتحاد نقاط منتخب مصر، التي ستكون 1502.34 نقطة.

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