نجوم فيلم ولاد رزق 3 يتألقون بأكثر من وجه في موسم عيد الأضحى 2024

مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية أصبح الجمهور على موعد معها خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، والتي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم البارزين، وتتنوع ما بين الكوميديا والأكشن بالإضافة إلى الدراما التاريخية.

وتشارك 4 أفلام في موسم عيد الأضحى السينمائي وهي: «ولاد رزق 3» للمخرج طارق العريان، و«أهل الكهف» للمخرج عمرو عرفة بالإضافة إلى «اللعب مع العيال» للمخرج شريف عرفة، و«عصابة المكس».

محمد ممدوح يظهر في ولاد رزق وأهل الكهف

وهناك عدد من الفنانين يشاركون في أكثر من عمل خلال الموسم الحالي من بينهم النجم محمد ممدوح الذي يجسد شخصية الضابط رؤوف في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، وهي الشخصية التي قدمها على مدار الجزئيين الماضيين وتعلق بها الجمهور، وفي الوقت نفسه يشارك في بطولة فيلم أهل الكهف أمام النجم خالد النبوي.

محمد لطفي يشارك في ولاد رزق 3 وعصابة المكس

وبجانب محمد ممدوح، يعود محمد لطفي لشخصية «شربيني» في ولاد رزق 3، بعد ما قدمها في الجزئيين السابقين، وذلك بجانب مشاركته في فيلم عصابة المكس بطولة الفنان أحمد فهمي.

أسماء جلال تشارك في ولاد رزق 3 واللعب مع العيال

وفي الوقت الذي تجسد فيه أسماء جلال البطولة النسائية في فيلم اللعب مع العيال أمام النجم محمد إمام، تشارك أيضًا في فيلم ولاد رزق 3.