10 نصائح من الأزهر لطلاب الثانوية.. استثمر وقت المذاكرة وحدد أهدافك

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت، وتضمن لهم الحصول على أعلى الدرجات، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم خلال الأيام الحالية في مختلف المواد.

نصائح من الأزهر لطلاب الثانوية

ووجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نصائحه لطلاب الثانوية، عبر منشور له على صفحته الرسمية على «فيس بوك» كالتالي:

- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلى بر والديك، ولا تفتر الدعاء، واسأل الله من فضله، فإن خزائن النعم بيده سبحانه؛ قال تعالي: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، وثق أن الله لن يضيع سعيك واجتهادك.

- حدد أوقاتا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتك، واحرص على استثماره، فالوقت نعمة عظيمة وكنز ثمين، أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثماره؛ فقال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». أخرجه البخاري.

- ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

- رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

- اجلس للمذاكرة في مكان هاديء، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر من مرة لتثبت معلوماتك.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

- اطلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

- خد قسطًا من الراحة من حين لآخر؛ كي تستطيع التركيز؛ ولا ترهق ذهنك بالمذاكرة الطويلة المتصلة، وخصص وقتًا لممارسة بعض الهوايات النافعة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

- ضع أمامك أهدافا عليا، واسع إليها في جد ومثابرة.