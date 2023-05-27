أزهري عبر قناة الناس: الحديث الشريف معناه من الله واللفظ من النبي

قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، بل أفصح الخلق، لأن العرب أفصح الخلق، لذلك فإنه يقول يوم القيامة «أنا خطيبهم إذا صمتوا وأنا شفيعهم إذا يئسوا».

معانٍ عميقة لألفاظ النبي

وأضاف «جبر»، في حلقة اليوم من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس: «فصاحة النبي تدل على أن ألفاظه واختيار ألفاظه لها معنى عميق قد يغيب عن الإنسان الذي يتبادر في ذهنه أن هذا اللفظ له مرادف آخر، فالحديث الشريف معناه من الله واللفظ من النبي بخلاف من القرآن الذي لفظه ومعناه من الله عز وجل، لذلك فإن اختيار ألفاظ النبي لابد أن تكون لمعنى مفيد لأنه لا ينطق عن الهوى، لذلك قال جُل العلماء إن الحديث لا يُنقل إلا بالفاء والواو أي بنفس الدقة كما يُنقل الكتاب العزيز، لأنه كله من الله».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.