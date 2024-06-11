«التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية مجانية للكشف على أمراض العيون بالفيوم

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة طبية موسعة للكشف عن أمراض العيون لأهالي قرية المقاتلة والقرى المجاورة بمركز طامية في محافظة الفيوم، وذلك ضمن مبادرة عنيك في عننيا للحد من مسببات العمى، بالتعاون مع الوفاء لتأمينات الحياة مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وأشراف وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المحافظين كلا في محافظته.

توقيع الكشف الطبي على أهالي قرية المقاتلة بالمجان

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أنّ قافلة عنيك في عنينا نجحت على مدار ساعات في توقيع الكشف الطبي على أهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان، وتوزيع قطرات علاجية، لافتا إلى احتياج عدد من الأهالي إلى نظارات طبية، وجاري العمل على تجهيزها وتسليمها للأهالي قريبا، كما جرى تشخيص احتياج عدد من الأهالي لإجراء عمليات جراحية.

وأشار إلى أن مبادرة عنيك في عنينا من مؤسسة صناع الخير بجانب تنظيمها قوافل للكشف على أمراض العيون، أهدت أقسام الرمد بعدد من المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة، بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه المؤسسات الطبية؛ لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة، كان آخرها إهداء جهاز تشخيص مؤخرا لمستشفى الحسين الجامعي.

تخصيص 150 قافلة عيون لأهالي محافظة الفيوم

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» أطلقتها مؤسسة صناع الخير برعاية رئاسة مجلس الوزراء مع بداية عام 2018، وخلال تلك الفترة نجحت المبادرة في تحقيق أرقام قياسية في عدد القوافل الطبية التي نظمتها بالقرى الأشد احتياجًا، إذ نجحت في تنظيم مئات القوافل التي جابت محافظات الجمهورية المختلفة بما فيها المحافظات الحدودية، وخصصت أكثر من 150 قافلة منها لقرى محافظة الفيوم، كذلك حققت رقمًا قياسيًا في عدد حالات المستفيدين سواء في تسليم الأدوية والنظارات الطبية أو إجراء جراحات العيون بالمجان.