محافظة القاهرة يصدر قرارا بتشكيل لجان للبت في طلبات التصالح على مخالفات البناء

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3179 لسنة 2024 بتشكيل لجان فنية فى أحياء المعادى، دار السلام، البساتين، مصرالقديمة، المقطم، طره، حلوان، السيدة زينب، التبين، 15 مايو، الخليفة، وتضم اللجان ممثلين من الأحياء والشئون القانونية وممثل عن الحماية المدنية.

وتختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها لكل حى، طبقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية خلال المدد الزمنية المحددة بالقانون.

صلاحيات اللجان الفنية للبت فى طلبات التصالح

أوضح قرار المحافظ، أنه من حق اللجان الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها فى التصالح، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان، دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

دور الأمانة الفنية

تضمن القرار تولى نائب المحافظ إصدار القرار اللازم بتشكيل أمانة فنية لكل لجنة بت فنى تتولى إعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الملف، وتوفير المكان المناسب والملائم لانعقاد تلك اللجان وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية، حتى تتمكن من القيام بمهامها.

وأوضح أن أعضاء اللجان الفنية تصرف مقابل نسبة 3% المحددة فى قانون التصالح لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة على شئون التخطيط والتنظيم.