مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة والأوراق المطلوبة

تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، يرغب العديد من المواطنين في الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة، وهو من المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أقسام المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة

وبالنسبة للأقسام التي يضمها المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة، وفقًا للمُعلن على الصفحة الرسمية للمعهد بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاءت كالتالي:

- قسم تكنولوجيا البصريات ونظم المعلومات الإدارية.

ويكون التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها أدبي وعلمي، والثانوية الأزهرية بقسميها علمي وأدبي، أو دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية، أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة

أما عن مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة، وفقًا للعام الماضي 2023، فكانت 9362 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة

1- أصل شهادة الثانوية وصورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند من مديرية الأمن.

5- نموذج 6 جند من قسم الشرطة التابع له لمن بلغ 19 عامًا.

6- صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.