مصاريف المعهد العالي للدراسات النوعية مصر الجديدة والأوراق المطلوبة للتقديم

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة من المعاهد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والمتخصصة في دراسة التسويق والتجارة ونظم المعلومات، لذلك يرغب العديد من خريجي الثانوية العامة الالتحاق به.

ويُمكن للأشخاص الراغبين في الالتحاق بالمعهد ومعرفة تفاصيل أكثر الدخول على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من هنا، وذلك وفقًا للمعلن على الصفحة الرسمية بالمعهد العالي للدراسات النوعية مصر الجديدة.

مصاريف المعهد العالي للدراسات النوعية مصر الجديدة

وبالنسبة للمصاريف الخاصة بالمعهد العالي للدراسات النوعية مصر الجديدة، وفقًا للعام الماضي 2023، فكانت مختلفة حسب التخصص والتي جاءت كالآتي:

- تخصص الدراسات السياحية وإدارة الضيافة وإرشاد سياحي كانت 9 آلاف و651 جنيهًا.

- تخصص نظم معلومات الأعمال كانت 17 ألفًا و852 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم المعهد العالي للدراسات النوعية مصر الجديدة

1- أصل شهادة المؤهل الدراسي الثانوي أو الدبلوم.

2- 5 صور شخصية 4×6.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- بطاقة الترشيح.

5- صورة البطاقة الشخصية.

6- أصل البطاقة العسكرية.

7- تقرير طبي باطنة ونظر مختوم بختم النسر وذلك للمتقدمين بشعبة السياحة والفنادق فقط.

8- نموذج «2 جند» للطلاب الذكور.