مياه المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى.. غرفة طوارئ

اجتمع اليوم، الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديري الأفرع التابعة، للتأكيد على خطة العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ووفق بيان صدر عقب الاجتماع، فقد نفذت الشركة خطة لتطهير مطابق الصرف الصحي بكافة مناطق المحافظة تحسبًا لوجود أي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة

وأعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية - وفق البيان - ، رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة وتوفير كمية المياه اللازمة لاستخدامها في أعمال الأضاحي والتنسيق مع جميع الأفرع لتنفيذ أعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وكشف عن تشكيل غرفة طوارىء تعمل على مدار الساعة بجميع الأفرع التابعة للشركة لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 والعمل على حلها فورًا، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

الاستمرار في رفع عينات من الشبكات

وشدد على أهمية تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أي شكوى تخص جودة المياه، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.

ووجه «نجيب» بضرورة تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات، لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة أي مشكلات قد تطرأ، تخص ضعف مياه الشرب خلال الفترة القادمة.