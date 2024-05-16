شروط التقديم في وظائف شركة المياه في البحر الأحمر

أعلنت إدارة التوظيف وتقييم أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن حاجتها للتعاقد مع قارئ عدادات ومحصل بنظام العمولة بموجب عقد وكالة

شروط المتقدمين لشغل وظائف شركة المياه 2024

وحددت الشركة عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمدن الآتية ( رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير) وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تجارة ( ثلاث سنوات / خمسة سنوات) .

- ألا يزيد سن المتقدم عن (30) ثلاثين عاماً في 2024/04/01م .

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً .

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن خمس سنوات على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامنا لأكثر من متقدم .

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد ، كما لا يعد من المخاطبين بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة .

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة

- سوف يتم التعاقد مع الناجحين وفقاً للترتيب النهائي للنتيجة النهائية لكل مدينة على حده

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه 2024

واشارت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر إلى أنه يتم سحب كافة أصول الأوراق (سكانر ملون / على الوجهين ) في ملف ( FDP) واحد ورفعها على موقع الشركة بصيغة (RAR) وهي:

- شهادة المؤهل الدراسي

- شهادة الميلاد

- شهادة الخدمة العسكرية

- بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شخصية ( حديثة)

صورة كارنيه الخدمات المتكاملة (إن وجد)