«محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد عيد الأضحى

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا مهما، عقب إجازة عيد الأضحى، لتقييم النتائج الأولية لتطبيق الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء.

أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

ووجهت اللجنة البرلمانية الدعوة لكل الجهات المعنية للمشاركة في الاجتماع، وهي وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والطيران المدني، وكذلك هيئة المساحة الجيولوجية، للوقوف على آثار التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.

أكد السجيني أن اللجنة حريصة على متابعة وتقييم ما جرى من تطبيق للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما وأن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت بعض الإجراءات المستحدثة لتقنين أوضاع المخالفين، وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

تحقيق المنفعة العامة للمواطنين

وأشار السجيني في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفكرة من قياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء تكمن في تحقيق المنفعة العامة للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم.

وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء جواز التقدم منفردًا للجهات المختصة، للتصالح في مخالفة البناء، مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.