«نقل النواب»: كلمة الرئيس في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لغزة تحمل رسائل مهمة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، رسالة كاشفة للمجتمع الدولي عن بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة دعوة واضحة للمجتمع الدولي بأكمله، لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، والعمل على إيجاد حلول سلمية لإنهاء الصراع.

خطوة لتحقيق السلام والاستقرار

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار، والتحرك العاجل لوضع حد للمعاناة التي يعيشها الأهالي في غزة، يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته، والتحرك الفعَّال لوقف العنف والتصعيد في غزة، والعمل على إحلال السلام والعدالة في المنطقة.

مأساة كارثية في غزة

وأوضح أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي أمام مأساة الشعب الفلسطيني، ويجب عليه التحرك بسرعة لوضع حد لهذه الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن مؤتمر الإغاثة الإنسانية لدعم غزة يأتي في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة.