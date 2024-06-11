«غنام» يبدع في إلقاء الشعر: «اكتشفت موهبتي بالصدفة ونفسي أبقى شاعر كبير»

حينما تستمع إليه تظن أنك أمام أحد الشعراء الكبار، لكن سرعان ما تكتشف أنّك أمام طالب في المرحلة الثانوية، تمتع بموهبة إلقاء الشعر، والتي مكنته من حجز مكانه في عدد من الحفلات والمؤتمرات رغم صغر سنه.

طالب ثانوي فندقي يُبدع في إلقاء الشعر

غنام ماهر سمك، صاحب الـ18 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، والطالب بالفرقة الثالثة في مدرسة بيلا الثانوية الفندقية، اكتشف موهبته في إلقاء الشعر منذ أعوام قليلة، فبرع وتميز، وأصبح مشهوراً في الإلقاء، ويُطلب للمشاركة في الأمسيات الشعرية، وغيرها من الندوات والاحتفالات المختلفة.

«اكتشفت موهبتي في إلقاء الشعر بالصدفة في الصف الثالث الإعدادي، وبدأت أقرأ لكتير من الشعراء زي أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، وأحمد رامي، وأمل دنقل، وفاروق جويدة، وكنت بسمع أكتر وبتعلم من هويس الشعر العربي هشام الجخ، لحد ما اتشبعت بيه، وبقيت كويس في الإلقاء»، هكذا تحدث غنام ماهر سمك، عن موهبته لـ«الوطن».

«سمك»: حصلت على مراكز متقدمة في مسابقات إلقاء واتكرمت كتير

بعد التحاقه بالمدرسة الثانوية الفندقية حرص «سمك» على التطوير من نفسه ومن طريقة إلقائه للشعر بمساعدة بعض مُعلمي اللغة العربية: «لما دخلت أول ثانوي فندقي بدأت أشتغل على نفسي، وطبعاً أهلي كانوا الحافز الأساسي ليا وأصحابي والمُعلمين اللي عندي في المدرسة خاصةً مُعلمي اللغة العربية اللي كان لهم دور كبير في ضبط مخارج اللغة وأنا بلقي الشعر، وحقيقي كانوا بيشجعوني، وكان ليا فقرة إلقاء شعر في الإذاعة المدرسية يومياً، وحصلت على مراكز متقدمة في مسابقات إلقاء واتكرمت كتير».

اتجه «سمك» منذ فترة إلى كتابة الشعر، ولكنه يُفضل الإلقاء أكثر من الكتابة: «فكرت من فترة أكتب شعر والفعل نجحت في كتابة بعض القصائد ولكني بفضّل إلقاء القصائد لعدد من الشعراء أفضل من الكتابة لأني متميز في ده، وهستمر بردو في الكتابة، والحمد لله إني بشارك كتير في أمسيات شعرية وندوات وحفلات ومؤتمرات، وبلاقي دعم وإشادة من الجميع»، معرباً عن أمنيته في أنّ يكون من أكبر شعراء مصر والوطن العربي.