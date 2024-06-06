تصاعد حرب البالونات بين الكوريتين.. القمامة في مقابل الأغاني والدولار

تصاعدت حدة ما يعرف بحروب البالونات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بعد أن قال نشطاء في الجنوب إنهم أرسلوا بالونات تحمل دعاية مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود المدججة بالسلاح بين البلدين.

إرسال 10 بالونات اليوم تحمل 200 ألف منشور ضد الزعيم كيم

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين تسمى حركة كوريا الشمالية الحرة، أنها أرسلت اليوم 10 بالونات كبيرة مليئة بـ 200 ألف منشور تنتقد نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بالإضافة إلى أوراق الدولار الأمريكي و«فلاشات» محملة بأغاني البوب الكورية الجنوبية.

وتصاعدت التوترات عبر الحدود الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يقرب من 1000 بالون يحتوي على قمامة وأعقاب سجائر وما يبدو أنه فضلات بشرية احتجاجا على مجموعات في الجنوب تستخدم وسائل مماثلة لنشر معلومات تنتقد نظام كيم ورسائل إيجابية عن الحياة في كوريا الجنوبية.

حذرت سيول جارتها الشمالية من إجراءات لا تطاق

وبحسب ما ورد وافقت كوريا الشمالية على وقف مؤقت لرحلات البالون بعد أن حذرت سيول من إجراءات لا تطاق، بما في ذلك استئناف الدعاية الصاخبة وبث موسيقى البوب ​​عبر شبكة من مكبرات الصوت المتمركزة على طول المنطقة المنزوعة السلاح وهي شريط من الأرض التي قسمت شبه الجزيرة منذ نهاية الحرب الكورية 1950-1953.

وتتزايد المخاوف من أن يستأنف الشمال حملته القذرة ردا على تصرفات النشطاء، بعد أن حذر في وقت سابق من أنه مستعد لإرسال مائة ضعف كمية ورق التواليت والقذارة التي استخدمتها لاستهداف الجنوب بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأظهرت صورة نشرتها مجموعة المنشقين ناشطًا يحمل ملصقًا كبيرًا عليه صور لكيم وشقيقته المؤثرة كيم يو جونغ مكتوب عليه، «لقد أرسل عدو الشعب كيم جونغ أون القذارة والقمامة إلى الشعب الكوري الجنوبي، لكننا نحن المنشقين نرسل الحقيقة والحب إلى إخواننا الكوريين الشماليين».

أرسلت بالونات تحمل حوالي 2000 فلاشة موسيقى

كشفت المجموعة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها أرسلت بالونات تحمل حوالي 2000 فلاشة موسيقى تحتوي على أغاني للمغني الكوري الجنوبي ليم يونج وونج، بالإضافة إلى أعمال درامية كورية أخرى ، إلى كوريا الشمالية في 10 مايو وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة، وأدى إلى طوفان البالونات المملوءة بالقمامة في الاتجاه المعاكس.

وأدت حملة البالونات المتبادلة إلى توتر العلاقات الثنائية ودفعت رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى تعليق اتفاق خفض التوترات بين البلدين الموقع عام 2018 الذي يهدف إلى الحد من التوترات عبر الحدود، ويعني القرار أن الجنوب يمكن أن يستأنف التدريبات بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى استئناف البث المناهض لكيم بالقرب من الحدود، ومن شأن استئناف البث أن يثير غضب كوريا الشمالية، التي هددت في السابق بتدمير مكبرات الصوت بالمدفعية ما لم يتم إغلاقها.