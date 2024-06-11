وزيرة البيئة توجه بسرعة التحقيق في واقعة إلقاء خراف نافقة بالبحر الأحمر

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للتحقيق في واقعة إلقاء خراف نافقة بمنطقة دهار أبونحاس والتى تقع فى أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، والتي تم إلقاؤها من إحدى السفن العابرة، كما وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال على صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية، واتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه المتسببين.

التعامل الفورى مع الخراف النافقة

كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة التعامل الفوري مع الخراف النافقة التي رصدت عن طريق الدفن الصحي لها لمنع أي أضرار بيئية، مشددة على إجراء تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من عدم وجود حالات نفوق أخرى.

ووردت معلومات للإدارة العامة للمحميات بسيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للإحاطة بقيام أحد الأفراد بنشر صور لخراف نافقة طافية على سطح الماء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى أحد جروبات واتس آب الخاصة بالرحلات بمحمية رأس محمد، وعلى الفور وجهت وزيرة البيئة بدفع لانش الدورية لتمشيط المسطح المائى لمحمية رأس محمد واستمر المسح حتى آخر ضوء ولم يسفر عن العثور عن أي خراف نافقة بهذه المنطقة.

كما تم التواصل مع القيادة المعنية لاستبيان ما إذا كان قد تم استقبال أي بلاغات بذات الشأن من اللنشات السياحية العاملة بشرم الشيخ ورأس محمد، وتبين عدم وجود أي بلاغات ذات صلة.

تمشيط المنطقة بالكامل

وواصلت الإدارة العامة لمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر جهودها بالتواصل مع سياحة الغوص، وتم تمشيط المنطقة بالكامل، إذ رصد خروف نافق في منطقة دهار أبونحاس أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، وخروف آخر في منطقة المجري الملاحي لجزيرة شدوان.

وأكدت دكتورة ياسمين فؤاد، أنه جار التخلص الآمن من الخرفان المرصودة، والبحث عن حالات نفوق أخرى والوصول إلى العلامات الدالة على الشحنة من خلال غلاف الحلقة المثبت في أذن الماشية للاستدلال على صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية.