أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء شبرا والشرابية والساحل.. اعرف المتر بكم

نشر المركز التكنولوجي للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة أسعار التصالح في مخالفات البناء، بأحياء شبرا، وروض الفرج، والساحل والشرابية، حتى يتم التعامل بشكل رسمي على تلك الأسعار بكل وضوح، ويعرف المواطن المبالغ المستحقة، ففي حي الشرابية، تنقسم أسعار التصالح فى مخالفات البناء إلى الشوارع الرئيسية والميادين السكني 625 جنيها للمتر، والتجاري 1000 جنيه، والإداري 875 جنيها، والصناعي 625 جنيها.

أسعار التصالح في الشرابية

وتضمن التقرير أن الشوارع الأقل من 10 أمتار للشرابية يكون متر التصالح للسكني 156 جنيها، والتجاري 315 جنيها، والإداري 270 جنيها، والصناعي 180 جنيها، أما الشوارع الأكبر من 10 أمتار، يكون التصالح على المتر السكنى 375 جنيها، والتجاري 525 جنيها، والإداري 450 جنيها، والصناعي 300 جنيه.

حي الساحل

أما أسعار التصالح في مخالفات البناء في حي الساحل، فهي تتفاوت ما بين السكني، والتجاري، والإداري، والصناعي، وحسب الشوارع سواء رئيسية أو أكبر من 10 أمتار أو أقل، فمثلا الشوارع الأقل من 10 أمتار يكون سعر المتر التصالح السكني 187,3 جنيه، والإداري 313 جنيها، والصناعي 270 جنيها، أما الشوارع الرئيسية والميادين تشمل أسعار التصالح للمتر السكنى 750 جنيها، والتجارى ألف جنيه، والإداري 875 جنيها، والصناعي 750 جنيها.

أسعار حي شبرا

أما حي شبرا، تضمنت أسعار التصالح الشوارع الأقل من 10 أمتار للسكنى 187.5 جنيه، والتجارى 450 جنيها، والإداري 360 جنيها، والصناعي 270 جنيها، أما الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، تصل أسعار التصالح للسكني 625 جنيها للمتر، و1250 جنيها للتجاري، والإداري 1000 جنيه، والصناعي 750 جنيها.

وفى حي روض الفرج، أقل سعر متر تصالح 187.5 جنيه للسكني، و360 جنيها للتجاري، و315 جنيها للإداري، و225 جنيها للصناعي.