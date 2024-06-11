تفاصيل مشروع ازدواج طريق «قنا - الأقصر».. 3 حارات في كل اتجاه

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير جنوب الصعيد، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على أرض المحافظة.

مشروع ازدواج طريق «قنا– الأقصر»

وأوضح محافظ قنا، أن جهاز التعمير يشرف على تنفيذ مشروع ازدواج طريق «قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي، والذى يجرى تنفيذه بطول 50 كم، ويضم 3 حارات مرورية فى كل اتجاه، وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم.

وأكد المحافظ، أن ازدواج الطريق يسهم في زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، فضلا عن أهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل، الذى سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.

تطوير محطة الأمهات لإنتاج الدواجن

وأضاف «الداودي»، أن الجهاز يقوم بتطوير محطة الأمهات لإنتاج الدواجن، إضافة الى تطوير مصنع العلف بالمشروعات الإنتاجية بمحافظة قنا، لافتا إلى أن أعمال التطوير فى القطاعات الإنتاجية بالمشروعات تسهم فى مضاعفة إنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، والتى تتميز بقيمة عالية وبأسعار مخفضة، بما يسهم فى الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الخارجية.

وأشاد محافظ قنا، بأهمية جهاز تعمير جنوب الصعيد في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية ودعم تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات القومية.