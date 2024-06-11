تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2024.. المجموع والشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، قبول دفعة جديدة من الناجحين في الشهادة الإعدادية في محافظتي المنوفية والقليوبية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي السبت الماضي بنسبة نجاح تخطت 81%.

تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2024

وقال الدكتور علاء الإمام، المدير الإداري في مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا التطبيقية لـ«الوطن»، إن الحد الأدنى للقبول بالمدرسة 240 درجة هذا العام، مشيرا إلى زيادة عدد الفصول إلى 9، حيث تستقبل المدرسة 216 طالبا بدلا من 168 طالبا العام الماضي.

وذكر «الإمام»، أنه سيتم قبول الطلاب في ثلاث إدارات تعليمية فقط، هي قويسنا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وإدارة بنها في محافظة القليوبية.

فرص عمل للخريجين

وتابع «الإمام» بأن جميع الطلاب سيحصلون على وظائف بعد تخرجهم في مجموعة العربي، حيث تم تعيين 98% من الخريجين العام الماضي، والنسبة الباقية لم ترغب في التوظيف لالتحاقها بالكليات، مشيرا إلى أن بعض الطلاب يجمعون بين العمل والدراسة في الكلية في آن واحد.

وأشار المدير الإداري بالمدرسة إلى تنظيم مسابقات للطلاب خلال العام الدراسي، وصرف منح دراسية لهم، فضلا عن تنظيم رحلات ترفيهية لهم.

أقسام الكلية

وتضم المدرسة عددا من الأقسام، هي:

1- تبريد وتكييف

2- كهرباء

3- ميكانيكا

4- اللوجستيات

شروط التقديم

وتتضمن شروط التقديم ما يلي:

1- اختبارات أثناء تقديم الطالب في المدرسة

2- المقابلة الشخصية مع الطالب

3- اجتياز الكشف الطبي

الأوراق المطلوبة

وتتتضمن الأوراق المطلوبة ما يلي:

1- شهادة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي

2- شهادة الميلاد

3- صور شخصية للطالب.