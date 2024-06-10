«قنا التعليمية» تحصد 6 مراكز متقدمة في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة

وجهت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة التعليمية بقنا، التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية، بعد حصول الإدارة التعليمية بقنا، على 6 مراكز أولى على مستوى المحافظة من العشر الأوائل.

كما بعثت وفاء رشاد، برسالة شكر وتقدير للدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على دعمه الدائم وتشجيعه المستمر للطلاب، ولجميع مديري المدارس والعاملين بالإدارة التعليمية، على تميزهم في دعم الطلاب للتقدم والتفوق المستمر.

إدارة قنا التعليمية تحصد مراكز من قائمة أوائل الشهادة الإعدادية

وأضافت أن طلاب إدارة قنا التعليمية، حصدوا 6 من المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية قنا وهم: يوسف حماده محمد راوي، الأول على المحافظة، وعمر صلاح عادل عبد الرحيم، الرابع على المحافظة، وملك هاني محمود يس، الثامن، ومحمد على محمد حامد، العاشر، وكل من نهى أحمد حسنى، يوسف محمد جمال، والعاشر مكرر.

نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا

وقالت وفاء رشاد، إن الأبناء في مدارس إدارة قنا التعليمية، ضربوا المثل الأعلى في الاجتهاد والتميز، في ظل حصولهم على المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اعتمد اليوم الاثنين نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 88.37%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.