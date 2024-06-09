استعدادات لبدء تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2024.. مجانية للطلاب

تستعد إدارة مدرسة توشيبا العربي الثانوية للبدء في إعلان تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2024، الذي ينتظره العديد من أولياء الأمور للتقديم لأولادهم، عقب انتهائهم من المرحلة الإعدادية، كبديل للثانوية العامة، فضلا عن إعلان الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة بالمتقدمين، ومصاريف مدرسة توشيبا العربي 2024.

تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2024

وتعد مدرسة توشيبا العربي من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المجانية، كما أن الطالب يحصل كذلك على مكافأة شهرية مالية. وقالت مصادر إن تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2024 لن يكون بعيدا عن تنسيق العام الماضي، إذ كان تنسيق طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2022 - 2023 أن يكون مجموعه لا يقل عن 230 درجة.

شروط الالتحاق بمدرسه توشيبا العربي2024

وعن شروط الالتحاق بمدارس توشيبا العربي 2024 جاءت كالتالي:

اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

اجتياز الطالب لاختبارات القبول التي تحددها الوزارة.

اجتياز الكشف الطبي.

ألا يزيد سن الطالب على 18 عاما.

الأوراق المطلوبة للتقدم بمدارس توشيبا العربي 2024

ووفقًا لآخر ما أعلن فإن الأرواق المطلوبة لمدرسة توشيبا العربي 2024 جاءت كالتالي:

نسخة من بطاقة الرقم القومي للوالد.

نسخة من بطاقة الرقم القومي للأم.

مجلد بلاستيكي.

صورتين شخصيتين حديثة للطالب.

نسخة إلكترونية مميكنة من شهادة ميلاد الطالب.

نسخة من شهادة نجاح الشهادة الإعدادية العامة لنفس العام فقط.