عمرها 130 عاما.. وصول أكبر معمرة للسعودية لأداء مناسك الحج

وصلت الجزائرية صرهودة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وسط حفاوة الجميع، إذ تبلغ من العمر 130 سنة برفقة ابنتها، حيث جرى استقبالها في المطار وهي جالسة على كرسي متحرك.

لحظة دخول أكبر معمرة من أجل أداء فريضة الحج

ورصدت كاميرات قناة «الإخبارية» لحظة دخول المعمرة إلى الأراضي السعودية، إذ كانت جالسة على كرسي متحرك ممسكة بإكليل من الورود البيضاء.

فيديو "حمى الله السعودية وأولادها"



وصول أكبر حاجة تجاوز عمرها 130 عاما لأداء مناسك الحج عبر الخطوط السعودية #الإخبارية#يسر_وطمأنينة #الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/neZ0gvflj3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2024

وقالت «صرهودة»، في تصريحات صحفية إنها أدت مناسك العمرة مرتين من قبل، وهذا أول حج لها وهي من مواليد 1894.

وعلى جانب آخر، أنجبت الحاجة نيجيرية أول مولود لهذا العام 1445 هـ في مكة المكرمة، أمس وأطلق عليه اسم «محمد» وقد تم نقل المرأة إلى مستشفى «الولادة والأطفال» في مكة المكرمة بعدما أصيبت بآلام الولادة أثناء تواجدها في مكة لأداء فريضة الحج في الشهر السابع من الحمل.