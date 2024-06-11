محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة «استغنينا»

كشف الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه على منصّة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح أغنيته الجديدة «استغنينا».

ونشر الشرنوبي مقطعاً من الأغنية، وعلّق عليه: «استنوا أغنية استغنينا بكرة الساعة 5، فيه ناس وحاجات كتير في حياتكم عايزين تقولوا لها استغنينا».

أغنية ما كفاية لمحمد الشرنوبي

وحقق محمد الشرنوبي نجاحا كبيرا بأغنية «ما كفاية» والتي طرحها على «يوتيوب»، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبي وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى أسود، وإنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر.