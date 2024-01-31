محمد الشرنوبي يطرح ثاني أغنياته «ما كفاية»

طرح النجم محمد الشرنوبي أغنيته الثانية الجديدة، مع بداية عام 2024، وتحمل عنوان «ما كفاية» على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبي وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى أسود، وإنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

كان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام، بطرح البوستر الدعائي لها، ونشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية «ما كفاية»، باستفسار وكتب في تعليقه: جاهزين؟، وجاءت التعليقات من محبيه ومتابعيه إيجابية، ومن بينها «جاهزين أوي أوي».. و«نفسي في أغاني كتيير أوي منك يا شرنوبي علشان أنت مبدع جدا في الغنا».. «يا جامد ي شرنوبي أيوا كده عاوزين كل يوم أغنية».

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنيته الأولى مع «جاما ميوزيك» وكانت بعنوان «كان نفسي» من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وتقول كلمات أغنية «ما كفاية»:

ما كفاية

بقول الوقت ده هيفوت هنرجع تانى بعد سكوت

و مش خلصانه يا حكايتى عشان لسه فى شوق موجود

عشان انا لسه فى عندى كلام من قبل ما تعاندى

وادينى صبرت ع الايام واديكى لسه مش جنبى

ما كفايه

مفيش يوم يعنى وحكايه يقولو ع اللى جوايه

تحنى و ترجعى ليا ماتبقيش ضعفى و اذايا

مفيش لحكايتى دى نهاية تكونى فيها و معايا

مفيش يعنى كلام ينفع ولا انتى بقيتى نسايه

دخلت بحبى ليكى رهان و قولت الحب نفسه ضمان

هتبقى و هبقى انا جنبك وادينى لوحدى انا الخسران

طلعتى حسبه مافهمهاش و قلبى يموت اوى لو عاش

قالولى ان اللقا ده نصيب طلعتى نصيب و لسه مجاش

ما كفايه

طب اعمل ايه فى اللى انا فيه

اسيب يعنى اللى واجعنى و اعيش اداريه

ما كفايه