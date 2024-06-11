مياه البحر الأحمر تحذر من مخلفات الأضحية وتدعو لترشيد الاستهلاك في العيد

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، المواطنين، بعدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحي حتى لا تتعرض للإنسداد والطفح، مما يتسبب في أضرار صحية وبيئية ناتجة عن هذه السلوكيات .

ترشيد المياه في العيد

وناشدت شركة مياه البحر الأحمر في بيان، المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب خلال فتره عيد الأضحى المبارك، وعدم إهدارها واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، حفاظا على المخزون بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

طوارئ لاستقبال العيد

وأعلنت شركة المياه حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، واستمرار الخط الساخن في تلقي شكاوى المواطنين طوال ٢٤ ساعة والتعامل معها على الفور .

وعقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، اجتماعا موسعا، ضم جميع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومديري العموم بجميع فروع الشركة، مؤكدا على انتظام العمل طوال أيام العيد.

مياه الشرب

وشدد رئيس شركة مياه البحر الأحمر، خلال البيان، على ضرورة استمرار العمل بنظام النوبتجيات بالمحطات والروافع لضمان جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، و التزام قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالشركة بإجراء كافه التحاليل الكيميائية البيولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من جودة المياه المنتجة و مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية.