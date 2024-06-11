«التنمية المحلية» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى

خصصت وزارة التنمية المحلية أرقام تليفونات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، خلال فترة عيد الأضحى، ومنها التعديات على الأرض الزراعية أو مخالفات البناء، النظافة، الاشغالات، تعريفة المواصلات ومواقف السرفيس وغيرها من أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بعمل الوحدات المحلية.

صوتك مسموع

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنّ مبادرة «صوتك مسموع» تتلقى شكاوى واقتراحات المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» الجديد 01200353111 ورقم الخط الساخن 15330 حتى يتم التفاعل السريع مع أي شكاوى، وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين حيث يتم التواصل مع الجهات المختصة بالمحافظات لإزالة أسباب المشكلة على الفور وإنفاذ القانون على المخالفين.

وأوضح أنّ المواطنين الذين لديهم شكاوى أو مخالفات خلال فترة عيد الأضحى بالتواصل الفوري مع فريق عمل مبادرة صوتك مسموع، تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.