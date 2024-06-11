لمنع الغرق.. متابعات مكثفة لحمامات السباحة بأندية ومراكز القليوبية

استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة من وزارة الشباب والرياضة مشكلة من محسن محمد من الاتحاد المصري للإنقاذ والغوص، والدكتور حازم الروبي عضو لجنة الاختبارات بالاتحاد المصري للإنقاذ والغوص، ورافقهم هاني مدير إدارة المتابعة بالمديرية وأيمن عباس من العاملين بالإدارة، وذلك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تكثيف المتابعة على حمامات السباحة

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تكثيف المتابعة على حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية من خلال الإدارات المختصة واللجان المشكلة للتأكد من تطبيق الإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة ، والخاصة بتأمين حمامات السباحة والمنقذين، بهدف الحفاظ على حياة الناس من الغرق، طبقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة

وتفقدت اللجنة حمامات سباحة مراكز شباب سنديون، مدينة قليوب، صنافير، ونادي قليوب بإدارة قليوب، ونادي القناطر الخيرية ومركز شباب مدينة القناطر الخيرية بإدارة شباب القناطر الخيرية، ومركز شباب مدينة قها، ونادي شباب طوخ بإدارة شباب طوخ، ومراكز شباب مدينة بنها والمنشية وأتريب، كفر مناقر، وبطا، كفر بطا، ونادي بنها الرياضي بإدارة شباب بنها، للوقوف على عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة داخل الأندية ومراكز الشباب بالقليوبية.

وحسب بيان الشباب والرياضة بالقليوبية، تأتي الزيارة طبقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة للحد من حوادث الغرق، ومراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة من أسلاك كهرباء، ومياه، وأرضية، وصالات الأنشطة، وأغطية الصرف الصحي داخل المنشآت، والتأكيد على وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق، لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب.