لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز

مجهود كبير يبذله طلاب الثانوية العامة خلال هذه الفترة بسبب أداء الامتحانات، ودائما ما تتميز هذه الفترة بالضغوطات والقلق الذي ربما يؤثر بطريقة سلبية على تركيز الطلاب خلال المذاكرة أو أداء الامتحانات، وهناك عدة أكلات ينصح بتناولها خلال هذه الفترة، وقد تساعد على زيادة التركيز وتحسين الذاكرة.

الأوميجا 3

يعد الأوميجا 3 من أهم العناصر الغذائية التي تحتوي على فوائد عديدة للجسم، يتوفر هذا الحمض في العديد من الأطعمة، وذكرت نيفين عبد التواب استشاري التغذية في حديثها لـ «الوطن»، بعض الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3:

- الأسماك، تعد أهم الأطعمة التي يتوفر بها الأوميجا 3 بكميات كبيرة.

- عين الجمل.

- السبانخ.

- الكرنب، ويفضل تناوله بطريقة صحية مثل إضافته لطبق السلطة.

فوائد الأوميجا 3

فوائد عديدة يحتويها الأوميجا 3، سواء تم الحصول عليه من الأقراص والأدوية أو من الأطعمة، ووفقًا لما ذكرته استشاري التغذية، يفضل الحصول على الأوميجا 3 من الأطعمة، وينصح بتناولها خاصة في فترة أداء الامتحانات لأنها تعمل على الآتي:

- تحفيز الذاكرة.

- تنشيط الدماغ.

- الحفاظ على أنسجة المخ.

- زيادة القدرة على التركيز.

- حالة النشاط التي تحدث في المخ، تساعد على تخزين المعلومات بشكل أفضل.

نصائح لتجنب الضغط والتوتر

الشعور بالقلق والتوتر بسبب الامتحانات يعد من الأمور الطبيعية، خاصة مع امتحانات الثانوية العامة؛ لأنه يترطب عليها مصير الطلاب، ويقدم محمود يسري استشاري الصحة النفسية لـ «الوطن» نصائح مهمة للطلاب للتخلص من الضغط والتوتر:

- ضرورة الاقتناع بأن مصيره ومستقبله لا يتوقف على الامتحانات فقط، هذه الفكرة الأساسية التي تشكل ضغطا وعبئا على الكثير من الطلاب.

- الحفاظ على الهدوء والابتعاد عن الطاقة السلبية.

- تجنب التفكير في الامتحان بعد الانتهاء من المذاكرة، يبني الطالب تخيلات وأحداث في خياله، وإذا لم يصادفها في الواقع قد تؤثر على أدائه في الامتحان.