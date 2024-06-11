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رابط المراجعة النهائية في الاقتصاد والإحصاء لطلاب الثانوية العامة 2024

كتب:

صفية النجار
06:06 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة 2024

يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدا الأربعاء، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء غير المضافتين للمجموع، وفي هذا الإطار تقدم مؤسسة «حياة كريمة» مراجعة الاقتصاد والإحصاء ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام».

المراجعة النهائية في الاقتصاد والإحصاء

ويمكن لطلاب الثانوية العامة متابعة المراجعة النهائية في الاقتصاد والإحصاء، من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/@hayakarima

وكذلك تطبيق «تعليمي».

المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

ومن ناحية أخرى، تواصل وزارة التربية والتعليم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024، وستكون المراجعات النهائية متاحة طوال فترة الامتحانات في ثلاث مقار بكل إدارة تعليمية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

وشهدت المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، خلال الفترة الماضية إقبالا غير مسبوق من الطلاب، كونها تمثل خدمة تعليمية متميزة للطلاب، ويقدمها فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات المجانية، بهدف تحقيق أقصى تحصيل دراسي للطلاب والتدريب على نماذج امتحانات نهاية العام.

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