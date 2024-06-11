ساندي تروج لأغنيتها الجديدة «صحاب ما صانوش»: تُطرح غدا (فيديو)

روّجت المطربة ساندي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيتها الجديدة «صحاب ماصانوش»، والمقرر طرحها غدا.

ونشرت ساندي البرومو الدعائي للأغنية معلقة: «استنوا أغنيتي الجديدة بكرة صحاب ما صانوش، على جميع المنصات وعلي قناتي الرسمية عاليوتيوب».

أغنية «انت تقبل» لساندي

وحققت ساندي مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية «انت تقبل»، والتي روجت لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «محبتش أخليكم تستنوا أكتر من كده فقولت تشوفوا إزاي عملنا انت تقبل.. استنوها على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات، يارب تعجبكم».